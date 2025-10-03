Sanremo: alla Libreria La Fenice la presentazione del libro “Il gigante Orione”di di Maria Gabriella Pezzarossi

Un appuntamento speciale attende lettori grandi e piccoli domenica 5 ottobre alle ore 17 sul piazzale antistante la Libreria La Fenice libri antichi e moderni, in Piazza V. Muccioli 5 a Sanremo.

Verrà presentato il libro Il gigante Orione, scritto da Maria Gabriella Pezzarossi e impreziosito dalle splendide illustrazioni di Marisa Fogliarini, edito da Antea Edizioni. Un’opera delicata e profonda che si propone di avvicinare i bambini all’osservazione del cielo e alla scoperta delle costellazioni attraverso il linguaggio della fiaba e la forza evocativa del mito.

La storia ha per protagonista Celestino, un ragazzino curioso e sensibile che si affida al nonno Giacomo, un uomo che ha trascorso le notti della sua vita in una “stanza di vetro” all’ultimo piano di un palazzo cittadino, scrutando il cielo e le sue meraviglie. Insieme, nonno e nipote intraprendono un viaggio affascinante tra le stelle, dove si intrecciano racconti di dei, eroi e amori appassionati. Tra questi, spicca la figura del gigante Orione, che dà il nome alla fiaba e ne incarna il cuore mitico e simbolico.

L’immaginazione di Celestino si fonde con la saggezza del nonno, dando vita a un racconto che accompagna il lettore tra le galassie della Via Lattea e lo conduce fino al momento più delicato: l’addio. Quando nonno Giacomo, ormai giunto al termine della sua vita, si affida al gigante Orione per sollevarsi nel cielo e scomparire, la fiaba si trasforma in una riflessione poetica sulla morte, colma di tenerezza e umanità. Un passaggio che dona significato alla separazione e trasmette un messaggio universale di amore e memoria.

Il gigante Orione è una lettura pensata per i bambini, ma capace di toccare il cuore degli adulti che sanno ancora guardare il mondo con occhi incantati. Il testo di Maria Gabriella Pezzarossi, psicologa e insegnante con una lunga esperienza nel campo delle difficoltà di apprendimento, si unisce alle illustrazioni di Marisa Fogliarini, artista diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera e protagonista di numerose mostre in tutta Italia. Insieme, le due autrici hanno creato un’opera che unisce bellezza visiva e profondità narrativa, offrendo un’esperienza di lettura che è anche un viaggio nell’anima.

La presentazione del libro sarà un’occasione per incontrare le autrici, ascoltare la genesi della fiaba e lasciarsi trasportare dalle sue atmosfere celesti. Un invito aperto a tutti, per condividere il piacere della lettura e il valore delle storie che sanno parlare al cuore.