Gli studenti del Fermi, Polo e Montale al Forte di Santa Tecla: uno sguardo consapevole sulle migrazioni

Gli alunni delle classi 5A, 5U, 5M e 5D del Fermi Polo Montale di Ventimiglia - Bordighera si sono recati al Forte di Santa Tecla a Sanremo, per visitare la mostra fotografica "(You) leave me alone" nell'ambito dei percorsi di Legalità ed Educazione Civica.

Dopo una visita guidata all'esterno e all'interno del Forte, nel quale i ragazzi hanno potuto conoscere la storia del Forte, la sua architettura e le alterne vicende che lo hanno portato ad essere da fortezza a caserma, poi carcere e infine spazio museale, gli studenti sono stati accompagnati a visionare i lavori dei fotografi Davide Primerano e Marco Marrano, sotto la guida dello stesso Primerano e di Jacopo Colomba, responsabile locale dell'ONG We World.

Il percorso ha avvicinato i ragazzi ai temi delle migrazioni attraverso un intenso racconto per immagin,i in cui l’autore restituisce il proprio punto di vista sul fenomeno migratorio nel territorio ventimigliese, evitando semplificazioni polarizzate e raccontando i problemi di una convivenza difficile, segnata da alcolismo, marginalità ma anche da una forte umanità.

L'iniziativa ha permesso ai ragazzi di costruire un punto di vista autonomo su un tema così delicato e divisivo e di comprendere che solo mediante la consapevolezza si può provare ad affrontare un fenomeno così complesso