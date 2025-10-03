Divertimento all'aperto, Ventimiglia ospita la Giornata dell'aquilone (Foto)

Giornata dell'aquilone a Ventimiglia. L'appuntamento, rivolto a grandi e piccini, sarà domenica 12 ottobre alle 10 alla foce del fiume Roia.

Un evento all'insegna del divertimento e dello sport all'aperto proposto dalla Compagnia Balestrieri di Ventimiglia in collaborazione con l'Assessorato allo Sport.

I partecipanti avranno, infatti, la possibilità di far volare liberamente il proprio aquilone. "L'iscrizione è gratis" - fanno sapere gli organizzatori - "Il ritrovo sarà alle 10 alla foce del Roia. A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione su pergamena".