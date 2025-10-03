Venezia: rinviato a venerdì 10 ottobre l'omaggio a Libereso Guglielmi in occasione del centenario della nascita

giunto alla sua XXI edizione, che quest’anno avrà come tema “Venezia è un Giardino dei Sensi”.

Il Festival dei Giardini Veneziani, promosso e sostenuto dal Wigwam Club Giardini Storici Venezia con l’adesione di AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio / sezione Triveneto - Emilia Romagna, sostiene il progetto “Venezia è un Giardino”, dedicato alla valorizzazione e al restauro degli spazi verdi della città.

I giardini veneziani diventeranno luoghi di incontro e di scoperta attraverso visite guidate, performance, letture e musica dal vivo. L’esperienza sarà un invito ad ascoltare ogni messaggio del giardino, coinvolgendo tutti i sensi: dalla bellezza dei fiori e degli alberi al sapore dei frutti, dal fruscio delle foglie al canto degli uccelli, dal profumo delle erbe alla ruvidezza delle cortecce, fino alla luce e alle ombre che plasmano l’armonia naturale e architettonica di Venezia e della sua laguna.

Venerdì 10 ottobre, ci sarà un omaggio a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Italo Calvino, con l’evento “In cucina con i fiori” condotto dal giornalista Claudio Porchia. L’incontro si terrà negli esclusivi spazi di Ca’ di Dio, oggi raffinato hotel affacciato sul Bacino San Marco, tra orto segreto e pergola bioclimatica.

Prenotazione obbligatoria a: prenotazioni.giardinivenezia@gmail.com (attendere mail di conferma)