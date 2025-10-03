Sanremo in corsa per il Raduno nazionale dei Marinai d’Italia 2027: sfida tutta ligure con Savona

Dopo la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027, che aveva visto Savona competere con La Spezia, un nuovo derby ligure si profila all’orizzonte. Questa volta in gioco c’è la possibilità di ospitare il Raduno nazionale dei Marinai d’Italia 2027, e a contendersi l’evento saranno Sanremo e Savona.

Il verdetto arriverà il 14 novembre a Roma, quando i rappresentanti delle due sezioni locali dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia illustreranno i motivi per cui la loro città dovrebbe accogliere l’appuntamento, che richiama ogni anno migliaia di persone tra marinai in congedo, familiari, autorità civili e militari.

Sanremo punta forte sul proprio nome e sul suo riconoscimento a livello nazionale e internazionale. La città del Festival e della Riviera dei Fiori può contare sul richiamo di una località turistica di primissimo piano, con strutture ricettive, spazi e una tradizione marittima che affonda le radici nella storia del porto vecchio e nella sua comunità.

In caso di successo, per Sanremo si tratterebbe di un’occasione importante non solo per valorizzare la propria vocazione marinara, ma anche per garantire una significativa ricaduta economica e di immagine, con eventi collaterali e presenze attese da tutta Italia.

Savona, dal canto suo, porterà a Roma l’argomento del grande porto commerciale e crocieristico e l’esperienza maturata con i progetti legati alla candidatura a Capitale italiana della Cultura. Ma la sfida resta aperta: il raduno 2027 sarà un confronto diretto tra due città liguri che vogliono giocarsi fino in fondo le proprie carte.