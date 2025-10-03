 / Attualità

Attualità | 03 ottobre 2025, 13:51

 Sanremo, aperte le candidature per il programma manifestazioni 2026: domande entro il 31 ottobre

Rassegne, eventi sportivi, mostre ed esposizioni: il Comune invita associazioni e organizzatori a presentare proposte. Modulistica online e invii via PEC, protocollo o posta

 Sanremo, aperte le candidature per il programma manifestazioni 2026: domande entro il 31 ottobre

C’è tempo sino al 31 ottobre per presentare la domanda per l’inserimento nel “programma manifestazioni per l’anno 2026”.

La relativa modulistica si trova sul sito web istituzionale (www.comune.sanremo.im.it): in “Accesso Rapido - Turismo - Servizio Turismo e Manifestazioni, Regolamenti e documenti di questa struttura, Presentazione domande 2026”.

La domanda può essere inoltrata:

-        tramite PEC all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it
-        al Protocollo generale del Comune (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30)
-        oppure all’indirizzo di posta: COMUNE DI SANREMO – SERVIZIO TURISMO – CORSO CAVALLOTTI 59 – 18038 SANREMO (IM)

Le proposte dovranno riguardare le seguenti categorie:

-        rassegne (spettacoli teatrali, cinematografici e musicali)
-        sport (gare, tornei, trofei, incontri a carattere internazionale, nazionale o locale)
-        mostre ed esposizioni (a carattere internazionale, nazionale o locale)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium