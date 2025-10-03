Raccolta alimentare del Lions Club Sanremo Host: domani l’appuntamento al Carrefour di Bussana

Una giornata all’insegna della solidarietà. Domani, il Lions Club Sanremo Host, in collaborazione con Carrefour, promuove una raccolta alimentare a favore delle famiglie in difficoltà. L’iniziativa si svolgerà per l’intera giornata presso il supermercato Carrefour di Bussana di Sanremo, con l’obiettivo di dare un aiuto concreto a chi vive situazioni di disagio. I volontari del Lions Club, facilmente riconoscibili dal gilet giallo, accoglieranno i clienti all’ingresso del supermercato e raccoglieranno donazioni di generi alimentari a lunga conservazione: pasta, riso, legumi, olio, zucchero, sughi e altri beni di prima necessità.

"La raccolta alimentare è un’occasione per fare la differenza nella vita delle persone che, purtroppo, si trovano in una situazione di bisogno – ha dichiarato il presidente del Lions Club Sanremo Host, Giorgio Cravaschino –. Ogni piccolo gesto di solidarietà conta, e siamo sicuri che anche quest’anno la comunità di Sanremo risponderà con grande cuore, come ha sempre fatto in passato, anche con un semplice pacco di pasta". L’iniziativa non si limita alla distribuzione di cibo, ma vuole essere anche un segnale di speranza e di vicinanza verso chi sta attraversando momenti difficili.

La raccolta di domani rappresenta dunque un’importante opportunità per sostenere i più vulnerabili e al tempo stesso sensibilizzare la cittadinanza sul valore della solidarietà. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, può davvero fare la differenza.