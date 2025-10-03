 / Attualità

Attualità | 03 ottobre 2025, 18:00

In cucina con i fiori: disponibile il manuale nato dalla collaborazione tra Excalibur e l'associazione Ristoranti della Tavolozza.

una pubblicazione che si è trasformata in un vero e proprio manuale di alta cucina floreale grazie alla collaborazione con il Festival della Cucina con i fiori eduli, ideato e diretto da Claudio Porchia.



La casa editrice Excalibur ha annunciato che è disponibile la sua nuova Agenda 2026 dei fiori eduli. 

Dedicata al mondo affascinante dei fiori eduli, questa pubblicazione è rivolta ad appassionati di gastronomia e che vogliono esplorare nuovi orizzonti culinari. Il progetto nasce dalla convinzione che i fiori non siano solo un ornamento dei piatti, ma ingredienti a tutti gli effetti, capaci di arricchire le preparazioni con sapori, profumi e colori inaspettati. L'obiettivo è guidare i lettori a superare la concezione del fiore come semplice abbellimento, offrendo gli strumenti per utilizzarli con creatività e competenza.

Le novità dell'Agenda 2026:

  • 26 Ricette d'Autore: L'agenda include creazioni esclusive di chef professionisti che hanno fatto dei fiori eduli un pilastro della loro arte culinaria. Le ricette, selezionate dal Festival Nazionale della Cucina con i Fiori e dal concorso “Un fiore nel piatto”, sono pensate per ispirare e stupire.
  • Schede Tecniche Dettagliate: Ogni fiore edule ha una sua storia e un suo sapore. L'agenda offre alcune schede tecniche complete che spiegano le proprietà, i metodi di raccolta e gli abbinamenti ideali per un utilizzo consapevole e sicuro in cucina.
  • Consigli e Suggerimenti Pratici: Oltre alle ricette, il volume è un concentrato di consigli che guideranno passo dopo passo nel mondo della cucina floreale, rendendo l'esperienza accessibile a tutti.
  • Collaborazione di Prestigio: Questa edizione si arricchisce della collaborazione con l'associazione Ristoranti della Tavolozza, un partner d'eccezione che condivide l'obiettivo di valorizzare l'uso professionale e consapevole dei fiori in gastronomia.

L’agenda ha 132 pagine, un prezzo di copertina di 15,00 euro ed è disponibile nelle principali librerie e nel sito www.magazinepress.it

L'agenda non è un semplice strumento per segnare appuntamenti, ma un vero e proprio manuale per chi vuole esplorare il mondo affascinante e gustoso dei fiori eduli. Questa nuova edizione si propone di superare l'idea che un fiore sia solo un ornamento, elevandolo a protagonista indiscusso di piatti capaci di sorprendere per gusto, profumo e colore.

Tra le novità più interessanti, spiccano le ricette d'autore firmate da chef che utilizzano i fiori eduli nelle loro preparazioni.

Questo l'elenco degli chef che hanno messo a disposizione le loro ricette:

•          Chef Enrico Derflingher – Presidente Euro-Toques Italia

•          Chef Alessandra Baruzzi – Coordinatrice Nazionale Lady Chef

Liguria

Provincia di Imperia (IM)

  • Chef Federico Lanteri – Osteria Martini, Pigna (IM)
  • Chef Giancarlo Borgo – Locanda Le Macine del Confluente, Badalucco (IM)
  • Chef Paola Chiolini – Balena Bianca, Vallecrosia (IM)
  • Chef Raffaella Fenoglio – Foodblogger Vallebona (IM)

Provincia di Savona (SV)

  • Chef Cinzia Chiappori – Osteria del Tempo Stretto, Albenga (SV)
  • Chef Rosa D’Agostino – Ristorante Da Gin, Castelbianco (SV)
  • Chef Tiziana Piras – Ristorante Pignatta Rossa, Albissola (SV)
  • Chef Mauro Granone – Osteria Pescheria degli Artisti, Albissola Marina (SV)
  • Chef Alessandro Dessì – Ristorante Dessì, Savona (SV)
  • Chef Federico Scardina – Hostaria del Viale, Albenga (SV)
  • Barlady Ottavia Castellaro – Albenga (SV)

Piemonte

Provincia di Cuneo (CN)

  • Chef Clelia Vivalda – Ristorante tra Arte e Querce, Monchiero (CN)
  • Chef Giuseppe Colletti – Locanda Zi Pepé, San Chiaffredo di Busca (CN)
  • Chef Daniele Gambaro – Ristorante Cucina Gambaro, Vicoforte di Mondovì (CN)

Lombardia

Provincia di Brescia (BS)

  • Chef Emanuele Bruneo – Ristorante Masa Chalet (BS)
  • Chef Daniele Abondio – Ristorante Rugantino (BS)
  • Chef Attilio Bernacchini – Gruppo Aglio e Oglio (BS)
  • Chef Cinzia Massa – Bioristoro Cristo Re, Bienno (BS)

Provincia di Varese (VA)

  • Chef Claudio Di Dio – Home Restaurant, Gallarate (VA)

Lazio

Provincia di Roma (RM)

  • Chef Gianfranco Calidonna – Roma (RM)

Trentino-Alto Adige

Provincia di Bolzano (BZ)

  • Chef Filippo Sinisgalli – Ristorante Zur Kaiserkron, Bolzano (BZ)

Maggiori info: www.ristorantidellatavolozza.it

