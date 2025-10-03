“Emozioni in movimento”: al via il nuovo percorso formativo alla Residenza Protetta “Anselmo Pisano” di Apricale

Le Residenze del Sollievo “Il Sole” annunciano con entusiasmo l’avvio di un innovativo percorso dedicato agli ospiti della Residenza Protetta “Anselmo Pisano” di Apricale. Da venerdì 3 ottobre prende infatti il via “Emozioni in movimento”, un ciclo di incontri pensato per accompagnare gli anziani in un viaggio alla scoperta e alla condivisione delle emozioni fondamentali della vita.

Il progetto, ideato e curato dalla dott.ssa Chiara Boetti, coach specializzata in percorsi emozionali e motivazionali, prevede 11 appuntamenti dedicati a sentimenti universali come gioia, rabbia, tristezza, disgusto, paura, ansia, noia, invidia, imbarazzo e nostalgia. "Attraverso il coaching – spiega la dott.ssa Boetti – desidero guidare gli ospiti della Residenza in un percorso delicato e stimolante, affinché possano riscoprire la bellezza di esprimere le proprie emozioni, trasformandole in occasioni di relazione, forza e consapevolezza. Ogni incontro sarà un momento prezioso di ascolto reciproco, condivisione e crescita personale". L’iniziativa si propone come un’esperienza unica, capace di coniugare animazione emozionale e motivazionale per favorire benessere, socialità e vitalità nella quotidianità degli ospiti.

Un impegno ribadito anche dalla Presidente delle Residenze del Sollievo “Il Sole”, Teresa Marco, che sottolinea: "Abbiamo a cuore il benessere dei nostri ospiti non solo dal punto di vista fisico, ma anche emotivo. Con “Emozioni in movimento” vogliamo offrire loro un’occasione speciale per sentirsi protagonisti, per raccontarsi e per vivere insieme esperienze che li aiutino a ritrovare energia, serenità e motivazione. La nostra missione è regalare loro momenti di valore, capaci di lasciare il segno". Con questo nuovo percorso, le Residenze del Sollievo “Il Sole” confermano ancora una volta la propria vocazione a proporre attività innovative e di qualità, attente alla cura integrale della persona e mirate a creare un ambiente inclusivo, stimolante e ricco di emozioni.