Attualità | 03 ottobre 2025, 07:28

“Emozioni in movimento”: al via il nuovo percorso formativo alla Residenza Protetta “Anselmo Pisano” di Apricale

Il progetto prevede 11 appuntamenti dedicati a sentimenti universali come gioia, rabbia, tristezza, disgusto, paura, ansia, noia, invidia, imbarazzo e nostalgia

Le Residenze del Sollievo “Il Sole” annunciano con entusiasmo l’avvio di un innovativo percorso dedicato agli ospiti della Residenza Protetta “Anselmo Pisano” di Apricale. Da venerdì 3 ottobre prende infatti il via “Emozioni in movimento”, un ciclo di incontri pensato per accompagnare gli anziani in un viaggio alla scoperta e alla condivisione delle emozioni fondamentali della vita.

Il progetto, ideato e curato dalla dott.ssa Chiara Boetti, coach specializzata in percorsi emozionali e motivazionali, prevede 11 appuntamenti dedicati a sentimenti universali come gioia, rabbia, tristezza, disgusto, paura, ansia, noia, invidia, imbarazzo e nostalgia. "Attraverso il coaching – spiega la dott.ssa Boetti – desidero guidare gli ospiti della Residenza in un percorso delicato e stimolante, affinché possano riscoprire la bellezza di esprimere le proprie emozioni, trasformandole in occasioni di relazione, forza e consapevolezza. Ogni incontro sarà un momento prezioso di ascolto reciproco, condivisione e crescita personale". L’iniziativa si propone come un’esperienza unica, capace di coniugare animazione emozionale e motivazionale per favorire benessere, socialità e vitalità nella quotidianità degli ospiti.

Un impegno ribadito anche dalla Presidente delle Residenze del Sollievo “Il Sole”, Teresa Marco, che sottolinea: "Abbiamo a cuore il benessere dei nostri ospiti non solo dal punto di vista fisico, ma anche emotivo. Con “Emozioni in movimento” vogliamo offrire loro un’occasione speciale per sentirsi protagonisti, per raccontarsi e per vivere insieme esperienze che li aiutino a ritrovare energia, serenità e motivazione. La nostra missione è regalare loro momenti di valore, capaci di lasciare il segno". Con questo nuovo percorso, le Residenze del Sollievo “Il Sole” confermano ancora una volta la propria vocazione a proporre attività innovative e di qualità, attente alla cura integrale della persona e mirate a creare un ambiente inclusivo, stimolante e ricco di emozioni.

