Bordighera, sopralluogo alla scuola di Via Lamboglia: attenzione alla sicurezza e al benessere degli alunni

Questa mattina l’Assessore alle Scuole di Bordighera Martina Sferrazza e il Consigliere Comunale Massimiliano Di Vito, accompagnati dagli Uffici Scuola, Manutenzione e Tecnico, hanno compiuto un sopralluogo presso la scuola di Via Lamboglia per verificare gli spazi frequentati dai piccoli alunni.

“Abbiamo deciso di recarci subito in via Lamboglia per renderci conto della situazione in prima persona. La nostra attenzione per la qualità della vita scolastica si è già confermata più volte e ci sembra doveroso ricordare che la scelta di spostare i bambini è stata presa dalla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo e avvallata dal Comune a fronte della relazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) della stessa scuola, che nel mese di luglio ha manifestato parere favorevole dopo aver verificato la rispondenza alla vigente normativa delle proposte scaturite” dichiara l’Assessore Sferrazza.

“Nel corso del sopralluogo di oggi abbiamo avuto modo di verificare che il cortile della scuola è in buone condizioni di pulizia, così come i vicini giardini Monet - continua l’Assessore -. Da tempo stiamo monitorando la situazione per quanto riguarda la presenza di topi, qui ed in altre zone cittadine; attività di derattizzazione vengono compiute con cadenza regolare da Tekno Service, così come previsto dall’appalto comprensoriale. Era già stato richiesto a Ponente Emergenza di non movimentare i mezzi, limitandosi a soli casi indifferibili, negli orari di entrata e uscita e comunque quando le aree esterne sono frequentate dagli alunni. Ribadiremo nuovamente queste indicazioni, invitando a rispettarle con puntualità”.

“Confermiamo infine la nostra piena disponibilità ad incontrare i genitori: il benessere dei bambini è l’obiettivo comune per cui lavorare insieme con impegno e serietà”.