Sanremo: il Roof Garden ospita la serata Spagnola in collaborazione con chef Fabiano Biamonte

Serata Spagnola in collaborazione con chef Fabiano Biamonte al Roof Garden sabato 4 ottobre

Il calendario eventi autunnali del Casinò di Sanremo si apre sabato 4 ottobre con i caldi sapori della tradizione spagnola mixati con i gusti della cucina mediterranea, sapientemente amalgamati dallo chef Fabiano Biamonte. La serata, su invito per i clienti della Casa da Gioco, presenta un menù creato dallo chef di caratura internazionale dove campeggerà uno dei piatti più rappresentativi della tradizione spagnola, la Paiella. La musica che allieterà la serata sarà un omaggio alla storia musicale iberica.

Lo chef Fabiano Biamonte abbina i richiami internazionali con i gusti del territorio: una cucina che unisce influenze del mondo, in questo caso un richiamo alla Spagna senza mai dimenticare le radici liguri e il legame con la nostra terra.

Il menù che ha creato ad hoc per il Casinò di Sanremo porta con sé questa sua filosofia. La guest star della serata sarà ovviamente la paella, in una versione speciale: coniglio, gamberoni, chorizo, frutti di mare e verdure.

“Ho iniziato a lavorare nelle cucine all'età di sedici anni partendo da Bordighera, passando poi da Monaco a diverse città europee. Uno dei miei obiettivi era quello di scoprire e capire nuovi gusti e culture per tornare e offrire qualcosa di diverso. Da due anni ho deciso di ritornare a Vallecrosia, portando la mia creatività nella storica gastronomia di famiglia, trasformandola in un ristorante dove tradizione e innovazione continuano a vivere". Afferma.

Il calendario eventi continua il 1° Novembre presentando al Roof Garden lo spettacolo WONDERFUL LIFE con MATTEO GHIONE.