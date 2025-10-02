Ventimiglia: abbordata la 'flotilla' a largo di Gaza: organizzato un presidio oggi pomeriggio a Largo Torino

Oggi pomeriggio alle 17 è fissato un presidio a Largo Torino e Ventimiglia, in sostegno alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese. L’iniziativa nasce come reazione al recente intervento delle forze israeliane contro le imbarcazioni della 'flotilla' dirette verso Gaza. Secondo gli organizzatori, l’attacco israeliano è un atto “illegale e aggressivo” contro una missione umanitaria e pacifica, i cui scopi sono l’importazione di aiuti e la rottura del blocco imposto da Israele sulla Striscia di Gaza. Il presidio rappresenta una denuncia pubblica dell’assedio e una chiamata alla solidarietà con chi soffre da anni sotto l’occupazione.

La Global Sumud Flotilla è una coalizione internazionale che raccoglie imbarcazioni da diversi paesi del Mediterraneo, con attivisti, medici, operatori umanitari e cittadini impegnati nel diritto internazionale e nella solidarietà. Negli ultimi giorni le tensioni sono aumentate: fonti giornalistiche internazionali riportano che almeno 13 navi sono state intercettate dalla marina israeliana mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Alcuni attivisti denunciano interferenze nei sistemi di comunicazione, uso di droni ed esplosioni nelle vicinanze delle imbarcazioni.

Il presidio di Ventimiglia si inserisce in una campagna europea più ampia di mobilitazione e pressione contro le istituzioni europee e israeliane affinché venga rispettato il diritto umanitario e si ponga fine all’uso della forza contro missioni civili. L’appello è rivolto a tutti coloro che vogliono essere parte di una risposta civile e solidale alla tragedia vissuta a Gaza.