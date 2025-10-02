 / Attualità

Attualità | 02 ottobre 2025, 12:37

Sanremo, al via il Festival della Salute: dal 6 al 10 ottobre conferenze, screening e laboratori al Palafiori

Iscrizioni aperte per eventi e visite gratuite. Tra le proposte anche uno show cooking a sorpresa: “Muffin di fagioli”

Fervono i preparativi per il Festival della Salute di Asl1: lunedì 6 ottobre alle 10 al Palafiori di Sanremo ci sarà l’inaugurazione della kermesse, che metterà al centro salute e benessere con conferenze, laboratori, attività e screening, fino al 10 ottobre.

A partire da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni gratuite (qui il link: https://www.asl1.liguria.it/prevenzione-e-screening/festival-ed-eventi-per-la-salute/festival-della-salute/prenotare-eventi.html) per prenotarsi agli screening di prevenzione e ad alcuni eventi tra cui lo show cooking 'Muffin di fagioli: lo show cooking che non ti aspetti'. Mentre gli screening per HIV, HBV e HCV ( epatite B e C) sono ad accesso libero senza prenotazione. 

Per essere aggiornato sulle iniziative Festival, consulta il programma qui: https://bit.ly/4mKQbmS o tramite canale Whatsapp al numero di telefono: 3382978341.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium