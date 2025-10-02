Olive Taggiasche Liguri IGP: un riconoscimento che valorizza il territorio

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 ottobre 2025 è stata ufficialmente registrata la denominazione “Olive Taggiasche Liguri IGP”, un traguardo atteso da tempo che consacra uno dei prodotti simbolo della tradizione agricola ligure. Insieme alla “Carne Salada del Trentino IGP”, il comparto cibo italiano raggiunge quota 330 denominazioni DOP e IGP, secondo i dati aggiornati dell’Osservatorio Qualivita.

Per la Liguria, si tratta di un riconoscimento che rafforza il valore di una filiera storica e identitaria. “La registrazione ufficiale dell’Indicazione Geografica Olive taggiasche liguri IGP – dichiara Carlo Siffredi, Presidente dell’Associazione dei produttori di olive taggiasche liguri – rappresenta un punto di partenza fondamentale per generare valore a beneficio del territorio. Ora occorre dimostrare come produttori, filiere e istituzioni di essere all’altezza di questa sfida, valorizzando il forte legame identitario di queste produzioni e la loro sostenibilità a trecentosessanta gradi.”

Le olive taggiasche, coltivate prevalentemente nella provincia di Imperia, sono apprezzate per il loro gusto delicato e aromatico, e rappresentano un patrimonio agricolo e culturale che affonda le radici nella storia della regione. Il riconoscimento IGP non solo tutela la qualità e l’origine del prodotto, ma offre nuove opportunità di sviluppo economico e promozione turistica.

La Liguria conta oggi 18 denominazioni DOP e IGP, di cui 6 nel comparto cibo e 12 nel comparto vino, a cui si aggiungono 4 STG riconosciute a livello nazionale e 2 Indicazioni Geografiche per le bevande spiritose. Secondo il Rapporto Ismea-Qualivita 2024, la Dop economy ligure vale 48 milioni di euro, confermando il ruolo strategico delle produzioni certificate nella valorizzazione del territorio.

Con l’IGP, le olive taggiasche entrano a pieno titolo nel novero delle eccellenze italiane tutelate a livello europeo, rafforzando il legame tra qualità, tradizione e sostenibilità. Un passo importante per la Liguria, che guarda al futuro con radici ben salde nella sua terra.