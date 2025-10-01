Domenica prossima il 'Bordighera dog show': ospite anche l'attore sanremese Enzo Mazzullo insieme ad 'Aznavour'

Domenica prossima i Giardini Lowe di Bordighera accoglieranno un evento unico nel suo genere: il Bordighera Dog Show, che per l’occasione ospiterà l’attore sanremese Enzo Mazzullo e Aznavour. La giornata sarà arricchita dallo spettacolo itinerante e interattivo “BARBER PET dog”, appuntamento conclusivo del Tour estivo 2025. Lo show, ironico e originale, racconterà le divertenti difficoltà legate alla toelettatura di un “cagnone giallo” con una passione inaspettata per l’opera lirica.

Protagonista della manifestazione, Enzo Mazzullo è conosciuto principalmente come attore di prosa e attualmente è in scena con la commedia “La pensione dei miracoli” di Aronne. Oltre alla carriera teatrale, Mazzullo porta avanti da circa quattro anni un progetto benefico legato alla realizzazione di puppet animati: ad oggi ne ha creati circa 200, destinati a iniziative solidali. Il Bordighera Dog Show promette dunque una giornata di spettacolo, creatività e sorrisi, unendo il mondo del teatro, della musica e dell’amore per gli animali in un evento che chiude con originalità la stagione estiva della Riviera.