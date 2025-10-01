Bordighera: la Biblioteca Civica Internazionale ospita il saggio “Estremo Ponente Ligure”

Nuovo appuntamento con l’autore alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera: giovedì 9 ottobre 2025, alle 16.30, Andrea Eremita presenterà al pubblico il saggio “Estremo Ponente Ligure. Museo all'aperto della pre e protostoria”, impreziosito da un ricco repertorio di immagini.

L'incontro, che verrà corredato da proiezioni, sarà l'occasione per illustrare la presenza di reperti archeologici pre e protostorici scoperti sul territorio dei comuni di Triora, Pigna, Buggio, Ceriana, Baiardo, Castelvittorio, Castellaro e Perinaldo.

Il calendario della Biblioteca Civica Internazionale si conferma dunque ricco e capace di coinvolgere scrittori dai diversi stili ed interessi e rientra dunque a pieno titolo tra le iniziative che sono valse a Bordighera il titolo di “Città che legge” 2024 – 2026.

Andrea Eremita da oltre quarant'anni, con un gruppo autonomo di altri quattro amici interessati a riscoprire le fondamenta delle nostre origini, svolge nel tempo libero ricerche archeologiche di superficie nell'entroterra dell'estremo Ponente Ligure. Gestisce il blog Archeonervia.

La Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52, osserva l’orario invernale: