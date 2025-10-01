Yoga e letture animate per i più piccoli: a Vallecrosia tornano gli incontri del Programma P.I.P.P.I.

Sabato 4 ottobre e sabato 11 ottobre l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bordighera, in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Ambito Ventimigliese, propone un doppio appuntamento gratuito con il Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), l’iniziativa nazionale mirata ai bisogni di sviluppo e crescita dei bambini.

Dalle 10 alle 12, presso l’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia, i bimbi tra i 3 e i 5 anni e le loro famiglie potranno essere protagonisti di due mattinate all’insegna di yoga e letture animate. Filo conduttore delle attività saranno l’espressività del corpo e l’espressività creativa, per un arricchimento sia fisico che mentale supportato da esperti professionisti.

In particolare, dalle 10 alle 11 si terrà il laboratorio yoga guidato dall’insegnante Samuela Caliò, per aiutare la conoscenza del corpo, migliorare attenzione e concentrazione, sviluppare la consapevolezza delle emozioni. Alle 11 sarà l’ora della merenda, mentre dalle 11.15 alle 12.15 l’educatrice Maria Cislaghi terrà un laboratorio di lettura animata per avvicinare i bambini al mondo della parola e stimolare l’immaginazione.

“Dopo gli incontri della primavera 2025, torna il progetto P.I.P.P.I. con una nuova proposta che coinvolge i bambini e le loro famiglie in momenti di condivisione e di crescita, con il fondamentale obiettivo di dare sostegno allo sviluppo in un ambiente che sia stabile, sicuro e protetto”. commenta l’Assessore Martina Sferrazza. “Il mio ringraziamento all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bordighera, agli insegnanti, agli educatori e agli organizzatori di questa iniziativa di sicuro valore”.

Tutte le attività sono gratuite; è sufficiente portare con sé merenda e calze antiscivolo.



(in basso la locandina)