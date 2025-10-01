Sanremo, open day dell'Associazione Italiana Sommelier il 16 ottobre: al via il corso per sommelier di primo livello

Ritorna puntuale come ogni anno l’appuntamento con i corsi di qualificazione professionale per sommelier di Ais, l’Associazione Italiana Sommelier della Liguria.

Giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 20.30, all’Hotel Nazionale Best Western di Sanremo (IM), in Via Matteotti 3, è previsto un open day di presentazione del corso di primo livello della delegazione Ais di Imperia. L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito.

Le lezioni inizieranno poi martedì 21 ottobre per concludersi giovedì 4 dicembre 2025. Le iscrizioni sono già disponibili sul sito https://www.aisliguria.it/corsi/144-corso-di-qualificazione-professionale-per-sommelier-1-livello-serale-2025.html.

Il corso di primo livello approfondisce gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio che rappresentano le basi della professionalità del sommelier, a partire dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all'organizzazione e alla gestione della cantina.

«La formazione e l’aggiornamento nel nostro mestiere sono fondamentali e i nostri corsi sono il cuore pulsante dell’associazione – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – ogni anno dedichiamo alla nostra didattica una grande attenzione e cura. I corsi di primo livello approfondiscono nozioni che rappresentano le basi della professionalità del sommelier».

I corsi per sommelier di Ais Liguria trasformano la passione per il vino in una vera e propria professione e rappresentano una reale opportunità occupazionale: «nelle strutture ricettive liguri c’è sempre bisogno di personale qualificato – continua Rezzano – Il corso da sommelier è sempre più visto dai giovani come un’opportunità di crescita e una possibilità di occupazione futura».

Info e iscrizioni su www.aisliguria.it.

