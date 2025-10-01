Molini di Triora candida a bando il progetto da 150mila euro per l’efficientamento energetico del Municipio

La Giunta di Molini di Triora ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione energetica del Municipio con l’obiettivo di partecipare al bando FILSE 5.2.1, dedicato ai Comuni liguri delle Aree interne nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027. L’intervento ha un valore complessivo di 150mila euro e punta a migliorare l’efficienza dell’edificio pubblico che ospita la casa comunale, riducendo i consumi e garantendo un salto di classe energetica.

Il progetto, redatto e validato dall’ingegnere Luca Gilardoni, include tutti gli elaborati richiesti dal bando: relazione illustrativa, computo metrico, capitolato d’appalto, relazione energetica, grafici e prime indicazioni sulla sicurezza. Il quadro economico prevede 115.176,65 euro per i lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) e 34.823,35 euro per somme a disposizione, tra cui spese tecniche, allacciamenti, IVA e imprevisti. L’edificio comunale, che non si trova in aree a rischio idrogeologico, possiede tutti i requisiti richiesti dal bando: proprietà pubblica, destinazione d’uso non residenziale e funzione istituzionale.

Con la delibera la Giunta ha nominato lo stesso ingegnere Gilardoni come responsabile unico del procedimento e ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile per consentire la presentazione della domanda nei tempi stabiliti dal bando.