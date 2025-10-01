Bordighera: annullato l'aperitivo solidale per Andrea Oliva "Ringraziamo chi aveva già dato la propria disponibilità"

L’associazione Bordighera Bene Comune ha annullato l’evento 'Aperitivo solidale per Andrea', che si sarebbe dovuto svolgere lunedì prossimo al 'Buga Buga' di Bordighera. La decisione è stata presa in accordo con la famiglia e con i tutori legali di Andrea, la cui volontà è stata pienamente rispettata dagli organizzatori.

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che avevano già manifestato la propria disponibilità a partecipare e sostenere l’iniziativa – scrive l’associazione – l’affetto e la solidarietà raccolti in questi giorni sono un segno importante della sensibilità della nostra comunità”. L’associazione sottolinea come l’ondata di vicinanza emersa in questi giorni rappresenti un patrimonio prezioso da custodire e rilanciare. L’impegno di Bordighera Bene Comune resta infatti quello di promuovere occasioni di coesione, condivisione e solidarietà, convinti che l’energia positiva generata attorno a questa iniziativa possa tradursi in altre forme di sostegno concreto.

Un segnale forte, che testimonia ancora una volta la capacità della comunità bordigotta di stringersi attorno a chi si trova in momenti di difficoltà, trasformando un mancato evento in un messaggio di unità e speranza.