Sanremo: lettore lamenta usura dei servizi igienici in un reparto del 'Borea', l'Asl "Segnalazione fatta, provvederemo"

Un nostro lettore, Davide Calore, ci ha scritto dopo essere stato dimesso dal reparto di malattie infettive dell'ospedale ‘Borea’ di Sanremo:

“Da un lato desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità di tutto il personale (medici, infermieri e Operatori Socio Sanitari) che opera con dedizione e umanità. Purtroppo devo evidenziare l’usura dei servizi igienici in quasi tutte le stanze di degenza versano in condizioni critiche: i WC sono ostruiti da spesse incrostazioni di calcare e, cosa ancor più grave, perdono acqua incessantemente. Anche le condizioni delle docce lasciano molto a desiderare: il silicone delle guarnizioni è annerito dalla muffa e le fughe tra le piastrelle sono visibilmente sporche”.

Il paziente ha anche lamentato le difficoltà nell’avere l’acqua da bere: “Comprendo le difficoltà che il personale sanitario si trova ad affrontare quotidianamente, e mi rendo conto che spesso sono loro i primi a dover gestire le legittime lamentele dei pazienti per disservizi che non dipendono dalla loro volontà”. Abbiamo interpellato in proposito l’Asl 1 imperiese che ha confermato una certa usura di alcuni bagni e che sono state fatte le opportune segnalazioni per la soluzione delle problematiche.