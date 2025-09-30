Uffici giudiziari in sofferenza, Cerri (FI) porta in aula in Regione la carenza di personale: “A Imperia scopertura al 51%”

La Consigliera regionale Chiara Cerri (Forza Italia) ha presentato in aula un Ordine del Giorno volto a richiamare l’attenzione sulla grave carenza di personale amministrativo negli uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Genova, con particolare riferimento alla provincia di Imperia.

«L’iniziativa, sostenuta dal Presidente della Giunta Marco Bucci – che ha già raggiunto un accordo con il Procuratore Generale Enrico Zucca e con il Procuratore Capo Nicola Piacente – intende contribuire a risolvere la criticità della carenza di risorse umane negli uffici giudiziari liguri. In alcune sedi, come il Tribunale di Imperia, la scopertura del personale ha toccato punte del 51%, con conseguenze negative sull’efficienza del servizio non solo per avvocati, magistrati e operatori, ma soprattutto per i cittadini», spiega Cerri.

La proposta di attivare protocolli d’intesa con il Ministero della Giustizia – già sperimentata con successo in altre Regioni e prevista dalla normativa nazionale – rappresenta uno strumento utile e concreto per affrontare questa emergenza. Con l’Ordine del Giorno si chiederà quindi al Presidente della Regione e all’assessore competente di dare seguito a quanto previsto dal protocollo d’intesa recentemente sottoscritto da Regione Liguria, Corte d’Appello di Genova e Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova così da rafforzare l’organico e migliorare l’operatività degli uffici giudiziari.

«È nell’interesse della Liguria garantire un funzionamento ottimale dell’attività giurisdizionale, cruciale per lo sviluppo del nostro territorio. Questa iniziativa si inserisce in una logica di piena collaborazione tra istituzioni, affinché il sostegno all’amministrazione della giustizia diventi strutturale e non solo emergenziale», conclude la Consigliera.