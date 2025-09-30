 / Politica

Politica | 30 settembre 2025, 13:28

Ospedaletti, Confesercenti lancia l’allarme sicurezza in via XX Settembre: “Servono dossi rallentatori”

Segnalazioni dai commercianti: traffico troppo veloce in una zona turistica e commerciale. Alessi: “Rischi per la pubblica incolumità, il Comune intervenga”

Domenico Alessi

Domenico Alessi

Confesercenti è intervenuta ad Ospedaletti a seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni operatori commerciali di via XX Settembre, arteria parallela alla pista ciclabile e punto nevralgico del tessuto turistico e commerciale cittadino.

“Si tratta di una zona strategica, con numerose attività e dehors molto frequentati grazie al clima favorevole — dichiara Domenico Alessi, presidente di zona — ma il transito veicolare avviene spesso a velocità non compatibili con la sicurezza di turisti, residenti e lavoratori. In passato si sono già verificati episodi che hanno evidenziato la pericolosità del tratto”.

Confesercenti ha quindi richiesto al Comune di Ospedaletti di valutare con urgenza l’installazione di dossi rallentatori, per ridurre la velocità dei veicoli, prevenire incidenti e tutelare la pubblica incolumità.

“Un intervento in tal senso — conclude Alessi — sarebbe pienamente coerente con le politiche di sicurezza urbana e con la valorizzazione del nostro centro cittadino”.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium