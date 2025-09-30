Educazione civica in mostra alla scuola Pascoli: protagonisti gli alunni dell’Istituto Levante Sanremo (Foto)

Il vicesindaco Fulvio Fellegara e il consigliere comunale Alessandro Marenco si sono recati alla scuola Pascoli per visitare la mostra con le opere realizzate dagli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei vari plessi dell’Istituto Levante Sanremo.

Da quattro anni, infatti, si svolge la “Settimana dell’Educazione Civica”, con il coordinamento del dirigente scolastico Anna Maria Fogliarini e del referente per l’insegnamento della disciplina, prof. Umberto Salemi.

Presenti disegni, modellini, allestimenti e materiale multimediale, tutti incentrati sul tema dell’acqua e del mare. I giovani, di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, si sono ispirati sia al tema della tutela ambientale, con la sostenibilità e la salvaguardia degli ecosistemi, sia a quello sociale con il transito di migranti.

I ragazzi hanno realizzato manufatti artistici, performance teatrali e musicali, percorsi di ricerca e approfondimento, anche strettamente connessi al territorio, come lo studio sulle fontane di Sanremo. Ad illustrare le varie postazione sono stati gli stessi ragazzi, che hanno spiegato il percorso che, partendo dall’elaborazione di un concetto iniziale, li ha portati al risultato finale.

“Ci complimentiamo con i docenti per aver ideato quest’iniziativa e con gli alunni che, con impegno e passione, si sono occupati della realizzazione – dichiarano Fulvio Fellegara e Alessandro Marenco – Le opere esposte hanno dimostrato una spiccata sensibilità verso gli argomenti affrontati. I ragazzi sono stati infatti guidati dalla voglia di promuovere questioni legate al rispetto dell’ambiente marino e al delicato tema dei migranti. Progetti come questo, che assumono un valore ancora maggiore proprio perché prodotti dai giovani, vanno incoraggiati sempre di più per dare forza ai messaggi su aspetti così importanti”.

Il vicesindaco Fulvio Fellegara e il consigliere comunale Alessandro Marenco, infine, sono stati intervistati dai ragazzi per un articolo che sarà pubblicato sul prossimo numero del giornalino scolastico.