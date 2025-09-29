Tra sacro e profano, centro culturale San Francesco gremito per il concerto benefico del Coro Polifonico Città di Ventimiglia (Foto)

Nel corso del concerto, il coro del presidente Alberto Massara , diretto dal maestro Valerio Garzo , ha proposto brani lirici e di tradizione . I presenti hanno potuto ascoltare musiche tratte dal repertorio classico internazionale di Mozart, Verdi, Donizetti, Leoncavallo, Mascagni, Bizet e Rossini accompagnate al pianoforte dal maestro Adriana Costa.

L'altissimo livello di esecuzione, anche dei solisti Carmine Buono e Pasquale Morabito, ha riscosso grande successo tra l'attento pubblico, testimoniato da prolungati applausi e dalla richiesta di bis finale. L'evento musicale, organizzato dal Comitato Pro Centro Storico con il patrocinio della città di Ventimiglia ha visto la sinergia e l'unità d'intenti con il Coro Polifonico per riportare a nuova vita il pregiato pianoforte Ibach del 1907, che, al termine del profondo restauro, resterà a disposizione di tutti per le manifestazioni musicali.

Ancora una volta il volontariato cittadino dimostra che con buona volontà e la collaborazione fra associazioni culturali si possono raggiungere grandi risultati. Gli organizzatori desiderano ringraziare il pubblico che ha collaborato con generose offerte pro restauro e dare appuntamento al prossimo concerto che vedrà, finalmente, il pianoforte Rud Ibach Sohn restaurato protagonista assoluto.