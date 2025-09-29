Ospedaletti si gode la rievocazione “più bella di sempre”. Cimiotti: "Migliaia di visitatori per un evento internazionale"

L’estate di Ospedaletti si è chiusa nel segno dei motori e della memoria, con la terza Rievocazione Storica Automobilistica che ha richiamato migliaia di visitatori nella città delle Rose. Due giornate intense, tra eleganza, passione e ruggiti d’epoca, che hanno confermato il fascino intramontabile del circuito cittadino, un tracciato unico in Italia capace di raccontare oltre settant’anni di storia del motorsport.

Il sindaco Daniele Cimitotti ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “È andata molto bene, abbiamo registrato qualche migliaio di visitatori nei due giorni, in particolare la domenica. Gli esercenti, bar e ristoranti hanno parlato di un afflusso notevole. Abbiamo accolto turisti da tutta Italia e dall’estero, con arrivi anche dalla Francia, Germania, Belgio, Svizzera e Svezia. La rievocazione è ormai un evento di livello internazionale”.

Un bilancio più che positivo anche da parte dell’assessore al Turismo, Simona Cecchetto, che ha parlato dell’edizione 'più bella di sempre': “È stato un weekend straordinario. Abbiamo avuto quasi 70 macchine, mai avute nelle edizioni precedenti, con un pubblico molto più numeroso e vetture di grande pregio. Una manifestazione bellissima, che ha confermato la crescita dell’evento”.

Dal punto di vista organizzativo, Raffaele Cardone non ha nascosto l’entusiasmo: “A livello automobilistico la più bella edizione di sempre. Macchine arrivate da tutta Europa, partecipanti soddisfatti del tracciato e dell’accoglienza, nessun problema durante le due giornate. Tutti i commenti sono stati positivi: molti hanno già promesso di tornare e di portare altri amici. Questa manifestazione può solo crescere, l’interesse c’è e il contesto di Ospedaletti, con il suo percorso e il clima, ci dà un vantaggio enorme”.

Il weekend, aperto sabato con l’esposizione lungo corso Regina Margherita e culminato domenica con le batterie sul tracciato cittadino, ha trasformato Ospedaletti in un museo a cielo aperto della velocità e della bellezza. Ferrari, Maserati, Bugatti, Aston Martin e tanti altri marchi storici hanno riportato in vita il mito di Ascari, Villoresi e Fangio, che proprio qui, tra il 1947 e il 1951, scrissero pagine indimenticabili di sport.

Con questa terza edizione, la rievocazione non solo ha chiuso l’estate di Ospedaletti con un successo di pubblico e partecipazione, ma ha anche gettato basi solide per il futuro, con l’ambizione dichiarata di crescere ancora e di consolidarsi come evento di riferimento a livello internazionale.