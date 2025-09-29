Ferrovia tra Ventimiglia e Cuneo: dopo quelli degli ultimi giorni ecco l'ennesimo stop: circolazione out fino alle 15

Sulla linea ferroviaria Cuneo–Ventimiglia oggi va in scena l’ennesima giornata di disagi. Per i pendolari sembra ormai una roulette: si parte senza sapere se si arriverà a destinazione. L’Osservatorio Ferrovia del Tenda ha comunicato che, a causa di un guasto infrastrutturale presso la stazione di PM Airole, la circolazione è attualmente sospesa tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya, con previsione di riapertura nel pomeriggio, alle 15.

La situazione dei convogli è la seguente:

- Il treno 22952 Ventimiglia–Cuneo delle 06:18 ha registrato 24 minuti di ritardo;

- Il 22955 Cuneo–Ventimiglia delle 06:41 è stato cancellato da Breil-sur-Roya a Ventimiglia, con arrivo limitato a Breil alle 08:41;

- Il 22953 Cuneo–Ventimiglia delle 08:41 è stato soppresso sull’intero percorso;

- Il 22956 Ventimiglia–Cuneo delle 10:39 è partito solo da Breil-sur-Roya alle 11:19;

- I treni successivi (22959, 22958, 22957, 22964) risultano al momento previsti regolari.

Un bollettino che fotografa ancora una volta le difficoltà croniche di una linea strategica ma fragile, che collega la nostra provincia al Piemonte e alla Francia. Per i viaggiatori della Ventimiglia-Cuneo la pazienza è ormai messa a dura prova: ogni interruzione si trasforma in un’odissea, alimentando la sensazione di viaggiare non su rotaie, ma su un tavolo da gioco dove a decidere non è l’orario, bensì la sorte.