Ex Luogotenente del Nucleo Operativo di Sanremo ferma un rapinatore con il kalashnikov in un centro commerciale in Puglia

È stato definito da tutti un eroe Carlo Piazzolla, 65 anni, luogotenente dei Carabinieri in congedo, che ieri mattina ha fermato un rapinatore armato di kalashnikov al centro commerciale di Molfetta. Originario di Margherita di Savoia, Piazzolla ha prestato servizio per molti anni al Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sanremo, per poi essere impiegato anche a Molfetta, città che conosce bene.

Quando ha visto il malvivente tentare la fuga dopo aver svaligiato una gioielleria, non ha esitato a intervenire: prima gli ha sottratto le chiavi dell’auto per impedirgli la fuga, poi si è lanciato nella colluttazione. In quei concitati momenti sono partiti alcuni colpi d’arma da fuoco che lo hanno raggiunto alle gambe. Piazzolla è stato ferito gravemente – frattura scomposta da scoppio di tibia e rotula, oltre a lesioni da arma da fuoco – ma non è in pericolo di vita. È attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia del Policlinico di Bari.

Il rapinatore, un 50enne originario di Cerignola e residente a Trinitapoli, con numerosi precedenti, era entrato armato e con una maschera in silicone, seminando panico tra i clienti del centro commerciale. Grazie al coraggio di Piazzolla e all’intervento di un carabiniere in servizio, è stato fermato prima di riuscire a fuggire. Le immagini dell’arresto hanno fatto il giro del web, suscitando ammirazione e incredulità per l’audacia del gesto. Messaggi di gratitudine sono arrivati dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dal vicepremier Matteo Salvini, che ha definito Piazzolla “un eroe”. Parole di riconoscenza anche dal sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, che ha sottolineato l’orgoglio della comunità d’origine dell’ex carabiniere.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale e nazionale, mettendo in evidenza da un lato la pericolosità e la sfrontatezza della criminalità armata, dall’altro l’esempio di dedizione e coraggio di chi, anche dopo il servizio attivo, continua a incarnare i valori dell’Arma.