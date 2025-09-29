Progetto famiglia: a Sanremo partono incontri gratuiti per neogenitori su educazione e sviluppo dei bambini 0-24 mesi

Un’opportunità preziosa per mamme e papà di confrontarsi e approfondire temi legati alla crescita dei figli nei primi anni di vita. L’Associazione di volontariato Centro Promozione Famiglia organizza a partire dall’8 ottobre un ciclo di incontri gratuiti dedicati a genitori con bambini da 0 a 24 mesi. Gli incontri affronteranno alcune delle questioni più sentite dai neogenitori: come togliere il pannolino, educare all’autonomia, stabilire limiti, insegnare il consenso e comprendere l’impatto della tecnologia nei primi tre anni di vita.

A condurre le sessioni sarà un pedagogista esperto in pedagogia perinatale, che guiderà i partecipanti con un approccio dinamico e interattivo, offrendo spunti pratici e suggerimenti utili per affrontare le sfide quotidiane della genitorialità. Gli incontri si terranno il lunedì a Sanremo e sono completamente gratuiti. Per partecipare, è necessaria la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 32714120875.

Un’occasione unica per confrontarsi con esperti e altri genitori, approfondendo temi fondamentali per il benessere dei bambini e la serenità delle famiglie.