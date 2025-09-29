Cena, ricordi e musica dal vivo: rimpatriata a Porra per la leva del ’75

Cena, ricordi e musica dal vivo. E' riuscita la rimpatriata della leva del ’75 a Porra, frazione di Ventimiglia.

I partecipanti si sono ritrovati sabato scorso presso il ristorante Da Nico' a Porra per rivivere i ricordi di gioventù, accompagnati dalla musica dal vivo dei Full Optional.

Una piacevole serata resa possibile grazie ai promotori dell'iniziativa: Tiziana Faedda, Sonia Lo Bello e Stefano Bosio. "La serata è riuscita. Il menù, studiato per l’occasione, ha previsto un aperitivo di benvenuto; tre antipasti, due assaggi di primo e un secondo piatto; una bottiglia di vino ogni tre persone; la torta della Leva e gadget celebrativi" - dicono gli organizzatori - "E' stato un vero e proprio momento di ritrovo e per condividere i bei ricordi. La serata si è conclusa nel migliore dei modi, ringraziamo tutti i partecipanti per aver aderito all'iniziativa. Vi aspettiamo alla prossima rimpatriata della leva 1975".