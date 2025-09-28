Lombardi al Trofeo Sanremo-Ospedaletti: “Un’emozione da copilota sul piccolo Nürburgring italiano”

"Il Trofeo Internazionale Automobilistico Sanremo-Autodromo di Ospedaletti, arrivato alla terza edizione è un evento di anno in anno sempre più seguito da appassionati e curiosi che affollano il circuito, definito da Enzo Ferrari 'il piccolo Nurburgring italiano', con un ottimo ritorno di presenze turistiche nelle strutture ricettive del territorio. Mi sono emozionato e divertito tantissimo a fare da copilota a Daniele Viale. L'automobilismo è sempre stata una mia passione: già da bambino ero affascinato dai bolidi dei rally e avevo come miti Walter Röhrl, Miki Biasion, la grandissima Michèle Mouton oltre che il leggendario Almicare Ballestrieri mito della Lancia Fulvia HF a cui giustamente è dedicata la competizione riservata alle auto da rally degli anni '70”.

Così l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi oggi ad Ospedaletti dove ha anche girato a bordo di una Ford Escort RS1800 Coswort preparata da Ford Motosport per l'East African Safari del 1972, usata per le ricognizioni da Hannu Mikkola e di proprietà anche del cantante dei Dire Straits Mark Knopfer.