Sanremo: scooter contro un'auto in corso Mazzini alla 'Vesca', 60enne trasportato in elicottero al Santa Corona (Foto)

Lieve incidente stradale, questa mattina in corso Mazzini a Sanremo all’altezza de La Vesca. Secondo una prima ricostruzione uno scooter con targa francese ha impattato contro una Jeep Compass.

Entrambi viaggiavano in direzione Arma di Taggia, quando la Jeep ha svoltato a sinistra per il centro commerciale. Nell’impatto il conducente del mezzo a due ruote, un 60enne, è finito a terra riportando una serie di ferite e traumi su varie parti del corpo, oltre a sospette fratture sul lato destro ed un trauma cranico commotivo. Aveva anche difficoltà respiratorie.

E’ stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Verde. Saranno gli agenti della Municipale a stabilire le responsabilità dell’incidente mentre il 60enne è stato portato al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità.