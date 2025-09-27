Castiglione delle Stiviere, restituito dopo 34 anni un dipinto del XVIII secolo rubato a Palazzo Bondoni Pastorio

Nella giornata di ieri, nelle sale di Palazzo Bondoni Pastorio, è tornato a splendere un importante dipinto settecentesco, olio su tela di 95x132 centimetri raffigurante una scena di battaglia terrestre. L’opera era stata trafugata nel 1990 insieme ad altri beni durante un furto all’interno dello storico edificio, oggi sede museale dedicata alle collezioni e ai cimeli del nobile casato.

La restituzione è avvenuta per mano del Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Genova, che ha consegnato il dipinto al Presidente della Fondazione Bondoni Pastorio. Le indagini sono partite nel gennaio 2024, quando i Carabinieri del TPC hanno individuato il quadro durante i controlli a una prestigiosa fiera antiquaria. La comparazione con le immagini contenute nella “Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti” ha permesso di accertarne la provenienza illecita.

Gli accertamenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Genova, hanno ricostruito il percorso dell’opera: dal furto del 1990 fino alla cessione a un mercante d’arte da parte dei figli di un collezionista privato. Il quadro probatorio raccolto ha consentito all’Autorità Giudiziaria di emettere il provvedimento di dissequestro e la restituzione all’erede legittimo degli antichi proprietari.

Con il ritorno al palazzo di Castiglione delle Stiviere, il dipinto sarà ora nuovamente esposto per la pubblica fruizione, arricchendo le collezioni della Fondazione Bondoni Pastorio e restituendo alla comunità un prezioso tassello della propria storia culturale.