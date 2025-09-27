Castellaro: ritrovata la donna scomparsa da ieri sera, la 83enne si era rifugiata da una vicina. Sta bene

Era andata dalla vicina in una casetta di via Nuvoloni a Castellaro ed è stata ritrovata verso le 7 di questa mattina la donna di 83 anni, malata di Alzheimer, che era data per dispersa da questa notte.

Le ricerche si sono svolte ad opera dei Vigili del Fuoco di Sanremo ed Imperia, insieme al nucleo cinofili ed ai Carabinieri. La donna era stata vista in casa verso le 20 di ieri ma, subito dopo si sono perse le sue tracce.

Con qualche problema cognitivo la donna era uscita di casa ed aveva trovato rifugio dalla vicina, anche lei con gli stessi problemi. Fortunatamente la vicenda ha avuto un lieto fine. La 83enne verrà ora visitata ma, secondo i primi riscontri, è in buone condizioni di salute.