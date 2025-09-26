Sanremo, approvato il programma degli eventi autunnali 2025: stanziati 13 mila euro

E' stato approvato il programma ufficiale degli Eventi Autunnali 2025, che si svolgeranno tra settembre e novembre. Il calendario, predisposto dall’Assessorato al Turismo, Manifestazioni e Manifestazioni Sportive, prevede un investimento complessivo di 13.000 euro, Iva inclusa, a carico del bilancio comunale.

L’iniziativa si inserisce nelle linee programmatiche dell’amministrazione, che puntano a consolidare la vocazione turistica della città, valorizzando tradizioni, cultura e intrattenimento per residenti e visitatori anche al di fuori della stagione estiva.

Il cartellone autunnale comprende cinque eventi principali:

- Fitwalking for AIL (28 settembre, centro cittadino) – passeggiata solidale organizzata dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, a titolo gratuito.

- Evento celebrativo per l’80° anniversario di Confartigianato (4 ottobre, Teatro Casinò), con un contributo di 5.080 euro.

- Castagnata a San Romolo (12 ottobre, Prato di San Romolo), curata dagli Amici di San Romolo con un sostegno di 1.500 euro.

- “Piccoli Brividi” – Halloween a San Romolo (2 novembre, Prato di San Romolo), proposto dall’associazione Talea, con un contributo di 4.000 euro.

- Festival del Liscio e del Latino Americano (7-9 novembre, Teatro Casinò), organizzato da Tre Gi 2 ASD AP, con un finanziamento di 2.500 euro.

Rispetto a quanto stabilito inizialmente con la delibera di maggio, che prevedeva una spesa di 6.000 euro, l’impegno economico è stato aumentato di ulteriori 7.000 euro.