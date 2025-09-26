Sanremo: 'Una notte al museo' apre le 'Giornate Europee del Patrimonio', a Palazzo Nota le prime attività di oggi (Foto e Video)

È iniziata, con grande partecipazione giovanile, la tre giorni sanremese dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio, la manifestazione culturale promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Al Museo Civico di Palazzo Nota, fino alle 21, ragazzi e ragazze dai 14 ai 27 anni possono vivere un’esperienza speciale grazie all’iniziativa Una notte al museo: ingresso gratuito, visite guidate, laboratori interattivi, giochi e momenti di socialità che hanno trasformato le sale storiche in un luogo di incontro e creatività.

La serata proseguirà con un aperitivo e con l’attesissima Silent Disco e dj set che animerà i cortili e gli spazi del museo. Sul palco e in consolle si sono alternati Marko Kurtinovic, Feet Dj, Delu, One Sick, JLosco, 17Kevin, MiddleOne e i ragazzi del Tavolo Giovani, protagonisti anche con performance freestyle che hanno entusiasmato i coetanei.

"Abbiamo un museo civico rinnovato - ha detto il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager - e reso più attrattivo che in precedenza e, in più, adesso questa bellissima iniziativa dei Servizi Sociali e dell’Assessorato alla Cultura: la previsione di tenere aperto il museo di sera, questa sera, insieme a una manifestazione musicale all’aperto in questa piazza Nota, finalmente resa pedonale. Di questo devo dire che devo dare merito soprattutto all’assessore Dedali, che si è tanto battuta per una piazza Nota ordinata e restituita alla città".

"Abbiamo organizzato la 'Notte al Museo' - gli fa eco il vice sindaco, Fulvio Fellegara - che è una nostra iniziativa, nata e partorita dal tavolo dei giovani delle politiche giovanili del Comune di Sanremo. Abbiamo ricominciato a rilanciare le attività delle politiche giovanili. Abbiamo pensato a questa iniziativa quest’estate, e ce l’hanno suggerito i ragazzi stessi: era meraviglioso poter collegare le politiche giovanili a quelle culturali. Quindi, insieme all’assessore Dedali, abbiamo utilizzato le Giornate del Patrimonio, che saranno domani e dopodomani, anticipandole con questa apertura straordinaria del museo. Ci sarà un silent disco con Feet DJ, un ragazzo ormai famosissimo che ci dà una mano con la sua arte e la sua musica: permette di fare una visita con le cuffie e avere una discoteca silenziosa mentre si visita il museo. Avremo un aperitivo analcolico, un po’ di musica in piazza, e delle visite guidate in Comune, per fare qualcosa insieme. È bello vedere tanti giovani, vedere che i ragazzi hanno risposto, ed è bello vedere che al museo i giovani ci entrano, ci vengono, e si organizzano delle cose. Per questo siamo molto contenti di questo primo esperimento. Voglio ringraziare tutte le nostre giovani operatrici, quelle dei servizi sociali, che si sono messe a disposizione e che hanno pensato e supportato questa giornata. È la prima edizione, ma per come sta andando, per i sorrisi, per l’entusiasmo che abbiamo trovato e per come i ragazzi stanno rispondendo, penso che sia un filone sul quale avremo tanto da lavorare. L’atmosfera giovane e dinamica di Una notte al museo ha aperto ufficialmente un fine settimana ricco di eventi che coinvolgerà musei, ville storiche e spazi culturali cittadini, con appuntamenti tra musica, arte, storia e convivialità. Domani e domenica il programma proseguirà con visite guidate, concerti e incontri, tra cui spiccano l’omaggio ad Antonio Rubino e a Libereso Guglielmi, il concerto delle Tre Chitarre Romantiche a Villa Angerer e l’attesa archeopedalata lungo la ciclovia Riviera dei Fiori".

Sanremo, per un intero weekend, si conferma così crocevia di storia, cultura e partecipazione, accogliendo cittadini e visitatori in un itinerario diffuso che intreccia memoria e futuro.

(Foto e video di Cristian Flammia)