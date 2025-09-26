La Procura rinvia a giudizio i 38 indagati nell'inchiesta sulla residenza per anziani 'Le Palme' di Arma di Taggia

La Procura di Imperia ha chiesto il rinvio a giudizio per i 38 indagati coinvolti nell’inchiesta “Praesidium” della Guardia di Finanza, avviata nel 2021 e culminata, nel febbraio 2023, con l’arresto di diversi operatori socio-sanitari e infermieri in servizio presso la Rsa Le Palme di Arma di Taggia. La notizia è stata anticipata questa mattina dal quotidiano La Stampa.

Le indagini hanno fatto emergere un quadro gravissimo: maltrattamenti e abbandono aggravati ai danni di anziani ospiti, molti dei quali ultraottantenni e non autosufficienti. Schiaffi, strattoni, minacce e insulti erano all’ordine del giorno, come rivelano le intercettazioni agli atti. Tra le frasi registrate: “Adesso gli do una botta sulla testa” oppure “Vecchio di merda, che Dio ti prendesse”. In alcuni casi, secondo l’accusa, si sarebbero verificati anche episodi a sfondo sessuale. Una paziente avrebbe raccontato di avances da parte di un Oss, che il giorno seguente l’avrebbe colpita con un calcio.

Oltre alle violenze fisiche e psicologiche, gli inquirenti hanno documentato omissioni gravissime: mancato cambio di pannoloni, posture non corrette, cure trascurate e pasti non somministrati, condizioni incompatibili con la tutela e l’assistenza che una Rsa dovrebbe garantire.

Tra gli indagati compaiono operatori e infermieri di varie età, residenti soprattutto nel Ponente ligure, con alcuni provenienti anche da altre province. I nomi includono, tra gli altri: Francesco Benespera, Gabriella Bogazzi, Simona Bonjean, Carmela Calabrese, Francesca Canetti, Julia Cazorsi, Lidia Chara, Donatella D’Amico, Alicia De Mori, Marisa Di Michele, Jean Paul Dipas Chara, Nicoleta Epure, Nadia Forconi, Drita Gjioni, Nadejda Grigoret, Karen Nina Huaman Yantas, Stefania Lanfranco, Lara Lupi, Ida Massaro, Daniela Moglan, Rillana Moreira Da Silva, Silvia Ozenda, Fulvia Pantani, Riccardo Pogliano, Alexander Rosapinta, Giuseppe Sebastiani, Loredana Tavano, Pamela e Paola Tripicchio, Giuseppe Trudu, Angelique Viggiani, Piroska Zarieniko, Ibtihel Mahmoud, Giuseppe Nocita, Nicolò Sardo, Guido Rizzi, Marco Simone Rossi, Giovanni Luigi Rossi e Paola Cristiglio.

Secondo la Procura, i comportamenti contestati non si limitavano a episodi isolati ma configuravano un clima di terrore sistematico per gli anziani ospiti della struttura, sottoposti a sofferenze fisiche e morali continue.