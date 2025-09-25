Solidarietà: il Lions Sanremo Matutia dona materiale scolastico all’Emporio Solidale con il service 'Zaino Sospeso'

L’Emporio Solidale ha ricevuto in dono dal Lions Sanremo Matutia il materiale raccolto con il service Zaino Sospeso per aiutare le famiglie in stato di bisogno che non riescono ad acquistare tutto il materiale necessario ai loro figli che frequentano le scuole cittadine. Quaderni, pastelli, pennarelli, zaini , album da disegno, evidenziatori, gomme e tanto altro saranno a disposizione delle famiglie.

Il Lions Matutia da qualche anno si è attivato per aderire al service proposto dal Multidistretto Italia e nel mese di luglio ha distribuito alcune locandine alle cartolerie di Sanremo e Riva Ligure che hanno aderito all'iniziativa benefica invitando i bambini e i genitori ad acquistare anche un solo quaderno per donarlo ad altri bambini bisognosi.

Il presidente Gianni Ostanel, la responsabile Raffaella Canessa e i soci tutti ringraziano di cuore Casco Shop, Penna e Calamaio, Cartolandia, Cocco&Drilli, Papè e Maly per aver contribuito in modo efficace alla realizzazione del service. Il responsabile dell’Emporio Sig. Luca Bordonaro ha espresso il senso di gratitudine al Lions Matutia, sempre attivo nell’individuare le situazioni di bisogno dei più fragili.