25 settembre 2025, 14:18

Solidarietà: il Lions Sanremo Matutia dona materiale scolastico all’Emporio Solidale con il service 'Zaino Sospeso'

Quaderni, zaini e colori per le famiglie in difficoltà. Coinvolte le cartolerie di Sanremo e Riva Ligure. Il presidente Ostanel: “Un gesto concreto per i più fragili, grazie a chi ha partecipato”

L’Emporio Solidale  ha ricevuto in dono dal Lions Sanremo Matutia il materiale  raccolto con il service Zaino Sospeso per aiutare le famiglie  in stato di bisogno  che non riescono ad acquistare  tutto il materiale necessario ai loro figli che frequentano le scuole cittadine. Quaderni, pastelli, pennarelli, zaini , album da disegno, evidenziatori,  gomme  e tanto altro  saranno a disposizione delle famiglie.

Il Lions Matutia da qualche anno si è attivato per  aderire al service   proposto dal Multidistretto  Italia e nel mese di luglio ha distribuito alcune locandine alle cartolerie di Sanremo e Riva Ligure che  hanno aderito all'iniziativa benefica invitando i bambini e i genitori ad acquistare  anche un solo quaderno per donarlo ad altri bambini  bisognosi.

Il presidente  Gianni Ostanel, la responsabile  Raffaella Canessa e i soci tutti  ringraziano di cuore  Casco Shop, Penna e Calamaio, Cartolandia,  Cocco&Drilli, Papè e Maly per aver contribuito in modo efficace alla realizzazione del  service. Il responsabile dell’Emporio Sig. Luca Bordonaro ha espresso il senso di gratitudine al Lions Matutia, sempre attivo nell’individuare le situazioni di bisogno  dei più fragili.

