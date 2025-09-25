Come scegliere la polizza auto: 5 step da seguire

Negli ultimi anni, il crescente costo della vita ha inevitabilmente interessato numerosi settori, e quello assicurativo non fa eccezione. Molti automobilisti hanno infatti constatato un sensibile aumento del premio della propria polizza auto, una spesa obbligatoria che incide in modo significativo sul bilancio familiare. L'inflazione, l'aumento del costo dei sinistri e delle materie prime per le riparazioni sono solo alcuni dei fattori che hanno contribuito a questa tendenza al rialzo. Per far fronte a questi cambiamenti e gestire al meglio la spesa, diventa fondamentale adottare un approccio più strategico e consapevole nella scelta della propria copertura assicurativa. Di seguito 5 step da seguire per coniugare risparmio e sicurezza.

Analizzare le proprie abitudini di guida

Il primo passo per scegliere una copertura adeguata consiste in un'attenta analisi del proprio stile di vita e delle abitudini di guida. È importante porsi alcune domande fondamentali: quanti chilometri si percorrono in media all’anno? L’auto viene utilizzata quotidianamente per il tragitto casa-lavoro o prevalentemente durante il fine settimana? Si parcheggia abitualmente in un garage privato o in strada? Le risposte a queste domande sono cruciali perché incidono direttamente sul profilo di rischio e, di conseguenza, sul costo della polizza auto .

Confrontare più preventivi online

Il mercato assicurativo è estremamente competitivo e le tariffe possono variare da una compagnia all'altra. Utilizzare i comparatori online è uno strumento efficace e rapido per ottenere in pochi minuti una panoramica completa delle offerte disponibili. Inserendo i propri dati anagrafici, quelli del veicolo e lo storico assicurativo, è possibile visualizzare decine di preventivi, confrontando non solo il prezzo finale, ma anche i massimali, le franchigie e i servizi inclusi. Questo approccio permette di identificare la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Valutare attentamente le garanzie accessorie

La copertura base di Responsabilità Civile (RC Auto), obbligatoria per legge, copre i danni causati a terzi in caso di sinistro. Tuttavia, per una protezione completa, è possibile aggiungere delle garanzie accessorie. Tra le più comuni troviamo la polizza furto e incendio, la kasko, la tutela legale, l'assistenza stradale e la copertura per gli eventi atmosferici. È essenziale valutare attentamente quali di queste garanzie siano realmente necessarie. Aggiungere coperture superflue può far lievitare il premio senza un reale vantaggio.

Sfruttare le opzioni per ridurre il premio

Esistono diverse strategie per abbassare attivamente il costo della polizza. Una delle più efficaci è l'installazione della scatola nera, un dispositivo satellitare che monitora lo stile di guida e che, in virtù della sua capacità di ricostruire la dinamica dei sinistri e di fungere da deterrente contro i furti, garantisce uno sconto sul premio. Un'altra possibilità è offerta dalla cosiddetta RC Familiare, che consente di ereditare la migliore classe di merito presente all'interno del nucleo familiare. Anche la scelta della formula di guida, ad esempio "guida esperta" se il veicolo non sarà mai utilizzato da neopatentati, può contribuire a una riduzione del costo.

Verificare massimali e franchigie

Prima di sottoscrivere il contratto, è fondamentale dedicare la giusta attenzione ai dettagli apparentemente più tecnici, come i massimali e le franchigie. Il massimale rappresenta l'importo massimo che la compagnia risarcirà in caso di sinistro: è consigliabile optare per massimali più alti rispetto a quelli minimi di legge, specialmente per la responsabilità civile verso le persone, per essere tutelati anche in caso di incidenti gravi. La franchigia, invece, è quella parte del danno che rimane a carico dell'assicurato. Una franchigia più alta comporta generalmente un premio annuale più basso, ma è importante scegliere un importo che si è effettivamente in grado di sostenere in caso di necessità.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.