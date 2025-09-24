Premio letterario Lions, al via la VII edizione dedicata a Natalia Ginzburg

Giunto alla sua VIIa edizione, il Premio Letterario Lions si conferma un appuntamento unico nel panorama culturale, grazie alla sua peculiare caratteristica: premiare le migliori prefazioni. L'edizione di quest'anno, dedicata alla memoria e all'opera di Natalia Ginzburg, si preannuncia come quella della maturità, forte di un'organizzazione solida e di collaborazioni prestigiose.

L'iniziativa è promossa dal Lions Club Nizza Monferrato - Canelli, con un gruppo di lavoro coordinato dalla Lions Alessandra Ferraris e una giuria presieduta dal Professor Mario Barenghi. A completare la giuria ci sono Antonella Cavallo, Loretta Marchi, Fabio Barricalla, Beppe Monticone, Mario Rivera e Gianna Canni'.

A testimonianza della credibilità e della professionalità raggiunte dal premio negli anni, la prima sezione, rivolta ad autori e case editrici, vedrà la collaborazione di nomi di spicco dell'editoria italiana come Rizzoli, Garzanti, Fondazione Corriere della Sera, il Saggiatore, L'orma, minimum fax, Feltrinelli, Amos Edizioni, Einaudi, ET scrittori, iacobellieditore, 4 Punti edizioni e Iperborea.

Ora la parola, o meglio la prefazione, passa a docenti e studenti, che avranno tempo fino al 20 gennaio 2026 per presentare i loro lavori. Due le sezioni a loro dedicate: la seconda prevede la stesura di prefazioni o postfazioni a un'opera di Natalia Ginzburg, mentre la terza lascia spazio alla creatività. In quest'ultima, i partecipanti potranno rappresentare un libro dell'autrice attraverso video, animazioni, cortometraggi, brani musicali, podcast, interviste, fumetti, cataloghi fotografici, dipinti, sculture e ogni altro materiale multimediale capace di affrontare in maniera approfondita e originale i suoi testi letterari.

La settima edizione si arricchisce inoltre di importanti collaborazioni, come quella con la Fondazione Polo del 900 e l'Università telematica Pegaso. Media partner dell'iniziativa è il gruppo More News, di cui anche la nostra Testata fa parte.

Per presentare ufficialmente il concorso, è stata organizzata una conferenza stampa per sabato 11 ottobre alle 10, ospitata nella splendida cornice di Palazzo San Daniele del Polo del '900, in Via del Carmine 14 a Torino. L'evento sarà anche trasmesso in diretta sulle pagine social del Premio.

Il bando di concorso è già consultabile sul sito ufficiale: www.lionsclubnizzacanelli.it/service/premio-letterario-lions/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Premio Letterario Lions all'indirizzo e-mail: premioletterariolions@gmail.com.