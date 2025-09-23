"Servizi sociali alla persona: la prevenzione viene a casa tua", incontro con esperti a Ventimiglia (Foto e video)

Salute e prevenzione al centro dell'incontro odierno proposto nella biblioteca Aprosiana a Ventimiglia dal Comune in collaborazione con l'Asl1.

Un pomeriggio per informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e far conoscere gli screening gratuiti e i servizi disponibili alla persona. Per l'occasione sono intervenuti l'assessore ai servizi sociali di Ventimiglia Milena Raco, il sindaco Flavio Di Muro ed esperti del settore come il direttore sociosanitario Fabrizio Polverini, il direttore della promozione salute e sicurezza Francesco Sferrazzo, il responsabile screening oncologici Valentina Pizzo, il direttore della struttura Complessa di Psicologia Roberto Ravera, la coordinatrice dietista Silvia Bongiovanni e il direttore SC Malattie Infettive Giovanni Cenderello.

"Grazie ai molteplici servizi alla persona che i servizi sociali del comune di Ventimiglia danno quotidianamente mi sono sentita di far sapere alla popolazione e quali siano i canali da perseguire per poter unire un po' le strade. E' il primo appuntamento in cui annunciamo una forte collaborazione e sinergia tra l'ambito territoriale sociale e l'Asl1" - fa sapere l'assessore Milena Raco - "Siamo andati in giunta con una delibera che prevede il trasporto a cura di Auser per chi non ha la possibilità di spostarsi autonomamente per fare visite. Diamo servizi a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla sanità con controlli e screening, che verranno calendarizzati. Sono previsti, per esempio, screening gratuiti per il colon retto, rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 74. L'esame prevede la ricerca di sangue occulto nelle feci da fare ogni due anni. Non è necessario un appuntamento basta ritirare e riconsegnare le provette presso le sedi Asl1. Vi sono anche screening gratuiti per l'esame di mammografia, pap-test e test sierologico anti-Hcv. In particolar modo la mammografia è per le donne tra i 50 e i 74 anni presso la radiologia di Sanremo e Imperia da fare ogni due anni su appuntamento, il pap-test per la cervice uterina è rivolto alle donne dai 25 ai 64 anni presso i consultori di Imperia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia da fare ogni tre anni su appuntamento dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 18 mentre il test per l'epatite C, attivo fino al 31 dicembre 2025, è rivolto a uomini e donne tra i 36 e i 56 anni e viene svolto nei centri prelievi Asl1 un'unica volta su appuntamento chiamando lo 010538400 da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 oppure presso le farmacie e il Cup. Inoltre, il 15 ottobre dalle 9 alle 12.30 il centro screening sarà a Ventimiglia presso il Palazzo dell'ex tribunale, in piazza XX Settembre, con un punto informativo dove sarà possibile effettuare la prenotazione di mammografia e pap test di screening, ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, eseguire test rapidi per epatite B e C e ricevere informazioni sui programmi di prevenzione. Un'occasione per raggiungere quelle fasce d'età, tra i 25 e i 41 anni, che non fanno controlli e non chiedono neanche di controllarsi. Per informazioni si può chiamare lo 0184536801 dalle 10 alle 14 dal lunedì al giovedì o scrivere a centro.screening@asl.liguria.it".

"Questo evento è importante perché è la dimostrazione della volontà politico amministrativa di fare di più e di fare meglio. Stiamo facendo una rete importante tra comune, forze dell'ordine, enti e associazioni in un territorio fragile che ne ha bisogno" - interviene il sindaco Flavio Di Muro - "Ringrazio l'assessore Raco che da poco ha la delega ai servizi sociali e credo che la stia svolgendo nel migliore dei modi".