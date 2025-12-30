 / Sanità

Sanità | 30 dicembre 2025, 09:38

Arma di Taggia: Centro MeLab chiuso il 2 e 5 gennaio 2026

Sospensione temporanea del servizio, riprenderà regolarmente le proprie attività a partire dal 6 gennaio

Il Centro di Promozione Salute e Psicologia Digitale ME-LAB, situato in via Nino Pesce ad Arma di Taggia, resterà chiuso nelle giornate del 2 e 5 gennaio 2026

La comunicazione è stata diffusa per garantire la massima chiarezza agli utenti che abitualmente si rivolgono alla struttura per attività e servizi dedicati alla salute e al benessere psicologico.

Il Centro MeLab, punto di riferimento sul territorio per iniziative di promozione della salute, supporto psicologico e percorsi di educazione digitale, riprenderà regolarmente le proprie attività a partire dal giorno successivo alla chiusura programmata.

