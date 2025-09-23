Riva Ligure: cittadinanza onoraria alla Protezione Civile nazionale e regionale

L’amministrazione civica di Riva Ligure ha conferito ieri sera la cittadinanza onoraria al Dipartimento della Protezione Civile nazionale e alla Protezione Civile della Regione Liguria, assegnando poi all’assessorato regionale al Turismo il Premio Riva Ligure.

Per il Dipartimento nazionale era presente il vice capo Natale Mazzei, per la Protezione civile regionale l'assessore Giacomo Raul Giampedrone, mentre l'assessore Luca Lombardi ha ritirato il premio per l'assessorato al Turismo. Alla cerimonia, che si è svolta nel corso della seduta straordinaria del Consiglio comunale in piazza per la festa patronale di San Maurizio, era presente anche l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

«Questo riconoscimento rappresenta un grande orgoglio per la Protezione Civile ligure, che oggi è considerata un modello a livello nazionale - ha dichiarato l’assessore Giampedrone - è il risultato del lavoro di squadra e dei grandi passi avanti compiuti in questi anni, con l’impegno costante dei nostri volontari che ogni giorno garantiscono presenza e sostegno alla popolazione durante le emergenze. L’occasione è stata utile anche per fare il punto con il vice capo del Dipartimento nazionale, Natale Mazzei, sui danni provocati dal maltempo che ha colpito la Val Bormida meno di 24 ore fa. Un segnale concreto della vicinanza delle istituzioni e della forza della nostra rete di volontariato».

«Sono molto onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento che premia il grande lavoro svolto dagli uffici del Turismo di Regione Liguria per la stesura del calendario 2025 degli Eventi Autentici Liguri e dei due bandi che abbiamo promosso a favore di Pro Loco e Comuni con cui abbiamo potuto cofinanziare 110 manifestazioni per un totale di circa 500 mila euro in tutta la Liguria – ha dichiarato l'assessore al Turismo Luca Lombardi –. Il merito di questo premio è anche dei Comuni e delle Pro Loco che hanno saputo organizzare eventi che riscuotono un successo sempre maggiore di partecipazione e qualità, a dimostrazione di quanto sia forte il legame delle nostre comunità con le tradizioni popolari».

«Con il Consiglio comunale in piazza a Riva Ligure è stato messo in mostra uno dei borghi più belli e caratteristici della nostra riviera – aggiunge l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola - la valorizzazione continua di quest’ultimi è uno degli obiettivi primari della nostra amministrazione. Anche qui abbiamo investito oltre 400mila euro di fondi regionali per il rifacimento e miglioramento della passeggiata a mare del paese. Abbiamo già concluso il primo lotto vicino a piazza Ughetto e recentemente finanziato il secondo con l’obiettivo di dare spazi più belli e inclusivi alla cittadinanza e ai turisti. Complimenti al sindaco Giuffra per questa iniziativa, alla Protezione civile e ai colleghi per i riconoscimenti ricevuti».