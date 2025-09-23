Sanremo: inaugurata la nuova scuola 'Maria Goretti', soddisfazione dei consiglieri di Sanremo al Centro

I consiglieri comunali di Sanremo al Centro – Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè e Silvana Ormea – hanno espresso la loro soddisfazione per la conclusione dei lavori della nuova scuola Goretti, un intervento da 2 milioni di euro interamente finanziato con fondi PNRR.

Il progetto, fortemente voluto e avviato dall’amministrazione guidata da Alberto Biancheri, ha previsto la demolizione del vecchio edificio e la ricostruzione completa, con adeguamento antisismico e standard di sicurezza all’avanguardia. “Questa inaugurazione – sottolineano i consiglieri – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le nuove generazioni e verso la qualità dell’offerta educativa cittadina”.

I lavori rientrano nel pacchetto di progetti che l’amministrazione Biancheri aveva presentato nel 2023, ottenendo tutti i relativi finanziamenti dal PNRR. Tra questi figurano:

- la nuova scuola al Borgo Tinasso, ormai prossima al completamento;

- la scuola con asilo nido in via Duca degli Abruzzi;

- la nuova scuola Goretti, inaugurata oggi.

La struttura, che potrà accogliere fino a 75 bambini, è dotata di nuovi locali e spazi di servizio, una cucina attrezzata con deposito e dispensa, un’area giochi, una zona verde e persino uno spazio dedicato all’orto didattico. I consiglieri hanno voluto ringraziare il sindaco Alberto Biancheri per l’avvio dei progetti, il sindaco Alessandro Mager e l’assessore Massimo Donzella per averli portati a termine, oltre al dirigente Danilo Burastero e a tutti gli uffici tecnici “per l’impegno e la professionalità dimostrata”.

“Sanremo – concludono – oggi compie un passo importante per il futuro dei suoi bambini e delle loro famiglie, mettendo a disposizione una scuola moderna, sicura e accogliente”.