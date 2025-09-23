Cinema a Bordighera: tra storia e emozioni alla Sala Olimpia Liberty

La Sala Olimpia Liberty di Bordighera si prepara ad accogliere una settimana di cinema ricca di suggestioni e appuntamenti imperdibili.

Giovedì 25 settembre sarà protagonista la storia del grande schermo con “Lumière – L’avventura del cinema”, un documentario che ripercorre le origini e l’evoluzione della settima arte. La proiezione, prevista alle ore 18.00 e replicata alle 21.00, sarà impreziosita dalla presenza di un critico cinematografico che accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante tra immagini, aneddoti e riflessioni sul linguaggio cinematografico.

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre sarà invece la volta di “The Life of Chuck”, una pellicola intensa e coinvolgente che promette di emozionare gli spettatori con una narrazione profonda e originale. Il film, tratto da un racconto di Stephen King, esplora la vita di un uomo attraverso tre atti sorprendenti, mescolando dramma, introspezione e una vena surreale.

Lunedì 29 la sala resterà chiusa, mentre martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre sarà in programmazione “L’Ultimo Turno”, una commedia agrodolce che racconta le dinamiche di un gruppo di lavoratori alle prese con l’ultima notte di servizio. Il film offre uno sguardo ironico e umano sul mondo del lavoro, tra sogni, delusioni e solidarietà.

Giovedì 2 ottobre la sala sarà nuovamente chiusa, in attesa di nuove proposte per il pubblico bordigotto.