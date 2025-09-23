Ventimiglia: oltre 180 firme contro la cementificazione di piazzale De Gasperi "No alla demolizione del Terzo Paradiso"

In poche ore il Comitato per la Difesa di Piazzale De Gasperi ha raccolto oltre 180 firme contro il progetto comunale che prevede la demolizione del “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto per lasciare spazio a nuovi parcheggi e a una pista ciclabile giudicata scollegata e priva di reale utilità.

L’intervento, dal costo stimato di circa due milioni di euro di fondi pubblici, secondo il Comitato non risponde ad alcuna esigenza concreta di viabilità o sicurezza, né risolve i problemi legati ai controlli alla frontiera. “I cittadini chiedono rispetto per uno spazio che può e deve essere valorizzato, non distrutto”, sottolineano i promotori dell’iniziativa.

Come alternativa alla demolizione, il Comitato avanza tre proposte:

- valorizzare l’opera di Pistoletto con un percorso di osservazione e un pannello informativo;

- riqualificare l’area con spazi verdi curati;

- sospendere l’attuale iter progettuale per aprire un confronto pubblico reale e trasparente.

Secondo i promotori, il progetto rischia di trasformarsi in una mera operazione di cementificazione, con benefici maggiori per i centri commerciali circostanti che per la collettività.

La raccolta firme, che continua a crescere rapidamente, rappresenta solo il primo passo di una mobilitazione che si annuncia ampia e determinata. È infatti in preparazione una manifestazione pubblica in frontiera, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni. Il Comitato ha rivolto un appello a cittadini, associazioni e realtà sensibili alla tutela del territorio e della cultura affinché si uniscano a quella che definisce 'una battaglia di civiltà'.