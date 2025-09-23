“Topi ovunque, anche sulla spiaggia”: una lettrice denuncia il degrado vissuto a Sanremo durante le vacanze

Una segnalazione accorata arriva da Elena Giuliano, cittadina lombarda che da anni trascorre le vacanze estive a Sanremo, dove la famiglia possiede una seconda casa. In una lettera indirizzata alla redazione, la signora racconta l’esperienza vissuta nell’agosto appena trascorso, denunciando una situazione che definisce 'fuori controllo': la presenza diffusa di topi di fogna, visibili sia di giorno che di notte in diverse zone della città.

“Quest’anno – scrive – oltre alla paura di incrociarli lungo la pista ciclabile in zona Foce, abbiamo trovato ogni mattina le impronte dei topi sulla sabbia sotto gli sdraio, dove giocavano i miei bambini. È una condizione sgradevole e potenzialmente pericolosa dal punto di vista sanitario.”

Secondo la segnalazione, le misure adottate dal Comune sarebbero insufficienti: “Due trappole sparse non bastano. Serve un intervento serio e strutturato.” La cittadina chiede che l’amministrazione affronti il problema con urgenza, sottolineando che, se la situazione dovesse ripetersi, la famiglia valuterà la vendita dell’abitazione e la scelta di una nuova località per le vacanze.

La lettera si conclude con un appello affinché la questione venga trattata pubblicamente, nella speranza che la denuncia possa contribuire a sensibilizzare le istituzioni e stimolare una risposta concreta.

