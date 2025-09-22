“Sorsi di Democrazia”, il Pd di Imperia discute di difesa europea e politiche regionali tra sanità e porto commenciale (video)

Dal contesto geopolitico europeo alle questioni più urgenti del territorio. Si è tenuto al Parco di Castelvecchio l’incontro “Sorsi di Democrazia”, organizzato dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Imperia, con relatori il capogruppo PD in Regione, Armando Sanna, e il consigliere regionale dem Enrico Ioculano.

Le interviste

Ad aprire l’evento è statoche ha presentato il suo ultimo libro. Al centro del suo intervento, la necessità di costruire una– ha affermato Bellini –".

Il dibattito si è spostato sulla situazione politica ligure Armando Sanna ha tracciato un bilancio dei primi nove mesi della nuova Giunta Bucci per poi soffermarsi su questioni locali, come il porto commerciale di Oneglia: "Un'infrastruttura chiave per il futuro del nostro territorio, il suo rilancio è fondamentale”.

Tra i temi più sentiti, anche quello dell’ospedale unico di Taggia. Enrico Ioculano ha sottolineato la necessità di accelerare i tempi per la realizzazione del progetto: “È un’opera necessaria e funzionale, che richiederà tempo ma su cui bisogna investire con decisione".