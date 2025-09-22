Sicurezza davanti alla scuola: il Comitato di Quartiere di Torri chiede un attraversamento rialzato

Il Comitato di Quartiere di Torri, attraverso il suo portavoce Francesco Pastor, ha inoltrato una richiesta formale alle autorità competenti per migliorare la sicurezza stradale nei pressi della Scuola Elementare di Torri. Attualmente, di fronte all’ingresso dell’istituto, sono presenti due dossi artificiali installati per rallentare i veicoli. Tuttavia, secondo il Comitato, questi non garantiscono un livello adeguato di protezione per bambini, genitori e personale scolastico che ogni giorno attraversano la strada.

Per questo motivo, viene proposta la sostituzione dei dossi con un attraversamento pedonale rialzato, una soluzione che – si legge nella nota – presenta diversi vantaggi:

- aumenta la visibilità dei pedoni;

- funziona come rallentatore più sicuro ed efficace;

- migliora l’accessibilità per bambini e persone con ridotta mobilità;

- è in linea con le migliori pratiche di sicurezza nelle aree scolastiche.

Il Comitato segnala inoltre un’ulteriore criticità: proprio in corrispondenza dei dossi è presente una griglia stradale danneggiata, deteriorata dalle manovre dei veicoli che spesso cercano di evitarli. Anche per questo si chiede che, in occasione di un eventuale intervento di sostituzione, venga valutata la sistemazione della griglia per garantire una carreggiata sicura e funzionale.

“La sicurezza dei cittadini più piccoli e vulnerabili deve essere una priorità – afferma Pastor –. Un attraversamento pedonale rialzato rappresenta un investimento concreto per tutelare la comunità scolastica e l’intero quartiere.” Il Comitato di Quartiere attende ora una risposta da parte delle istituzioni, auspicando che la proposta venga accolta con la massima attenzione e rapidità