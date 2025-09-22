Il Centro Linguistico Moose: l’eccellenza italiana che forma studenti e aziende in tutto il mondo

Marek Los e il Centro Linguistico Moose: la rivoluzione delle lingue che dalla Capitale guarda anche a Sanremo e alla Riviera

Sanremo. Vivere in Riviera significa vivere in un territorio che dialoga costantemente con il mondo. Dai turisti che ogni anno affollano la Riviera dei Fiori, agli eventi internazionali che portano qui musica, cultura e affari, fino alle crociere che attraccano nei porti liguri: parlare lingue straniere non è più un optional, ma una vera necessità.

Eppure, tanti italiani raccontano la stessa storia: anni di studio tra banchi di scuola e corsi serali, senza mai riuscire a esprimersi davvero con naturalezza.

È qui che entra in scena Marek Los, giurista, educatore e poliglotta che parla sei lingue. Fondatore del Centro Linguistico Moose, ha trasformato un sogno personale in una realtà educativa internazionale, già presente su tre continenti: in Europa, negli Stati Uniti, in Brasile e in oltre dieci Paesi. Negli anni, Moose ha già formato più di 200.000 studenti, diventando un punto di riferimento non solo per famiglie e privati, ma anche per le più grandi aziende italiane e multinazionali.

Una storia che nasce da un sogno (e da una Vespa)

Chi è Marek Los? Non un imprenditore qualsiasi, ma un uomo che ha fatto dell’educazione la sua missione di vita. Arrivato in Italia alcuni anni fa, Marek non parlava una parola di italiano. Avrebbe potuto accontentarsi delle lingue che già padroneggiava, ma ha scelto un’altra strada: ogni giorno studiava tre ore di italiano, per rispetto verso il nostro Paese e per comprenderne a fondo la cultura.

Lo si vedeva spesso girare per Roma in Vespa, con uno zaino pieno di libri e uno sguardo curioso. Una scena che racconta bene la sua filosofia: imparare ovunque, osservare, adattarsi.

Da quell’esperienza personale è nata l’idea di creare un nuovo modello di scuola di lingue: non teorico, non astratto, ma umano, pratico, concreto.

Dalla Capitale alla Riviera: la nascita del Centro Linguistico Moose

Nel cuore di Roma, in Viale Giuseppe Mazzini 123 (quartiere Prati), Marek apre il Centro Linguistico Moose a Roma. Non una scuola tradizionale, ma un laboratorio di metodo, dove gli studenti vengono messi al centro.

In pochi anni Moose diventa un riferimento per chi cerca un corso di inglese a Roma o online, ma anche per aziende e famiglie. Dalle aule della Capitale, grazie alla tecnologia, il progetto si apre a tutta Italia: oggi sempre più liguri scelgono i corsi di inglese online per imparare con flessibilità, senza spostamenti.

E non solo: il marchio Moose è ormai presente su tre continenti, con scuole e programmi attivi non soltanto in Italia e in Brasile, ma anche negli Stati Uniti e in oltre dieci Paesi.

Il metodo LRP & Use with Ease

Al centro del progetto c’è un metodo originale, ideato da Marek Los: LRP & Use with Ease.

Learn, Remember, Practice – Impara, Ricorda, Pratica.

Tre parole semplici che racchiudono una filosofia innovativa:

Imparare con empatia e contesto reale

Ricordare grazie a tecniche di memoria profonda e ripetizione attiva

Praticare fin da subito, senza aspettare anni di teoria

Chi partecipa a un corso Moose, che sia in aula o online, inizia a parlare già dalla prima lezione. Questo elimina uno dei più grandi blocchi degli italiani: la paura di sbagliare.

“Ogni studente ha il suo ritmo. È l’insegnante che deve adattarsi all’allievo, non il contrario.” – Marek Los

Le testimonianze: cosa dicono gli studenti

Il successo di Moose si misura anche con le voci di chi ha già frequentato i corsi:

“Dopo anni di corsi inefficaci, con Moose ho iniziato a parlare inglese in poche settimane. Non mi vergogno più davanti ai clienti stranieri.” – Giulia, 32 anni, manager

“Le lezioni online sono perfette per me che vivo a Imperia: studio da casa, risparmio tempo e ottengo risultati.” – Luca, 45 anni, imprenditore turistico

“Mio figlio di 9 anni segue il corso di inglese per bambini anche online. È motivato e si diverte: un risultato che nessuna scuola tradizionale ci aveva dato.” – Maria, mamma

Una scuola completa, per ogni esigenza

Il Centro Linguistico Moose non è solo una scuola di inglese. L’offerta è ampia e personalizzata, e negli anni ha già formato oltre 200.000 studenti in Italia e nel mondo.

A scegliere Moose non sono solo privati e famiglie, ma anche alcune delle più grandi aziende italiane e multinazionali che hanno deciso di investire sulla formazione linguistica dei propri team per competere meglio sui mercati internazionali.

Oggi Moose propone:

corsi di inglese online individuali e di gruppo

Business English per professionisti e aziende

corsi di inglese per bambini con approccio ludico ed efficace

preparazione a certificazioni Cambridge, LanguageCert e ILA

e soprattutto: corsi in oltre 40 lingue, con docenti quasi tutti madrelingua.

Accanto all’inglese, sempre più studenti scelgono il francese, lo spagnolo, il tedesco, il cinese, l’arabo, il coreano o il giapponese. Questa varietà rende Moose la scuola perfetta non solo per chi vuole imparare la lingua più diffusa al mondo, ma anche per chi desidera aprirsi a mercati e culture emergenti, dall’Asia al Medio Oriente.

Marek Los: non solo lingue

Quello di Marek Los non è un progetto limitato all’insegnamento. È un ecosistema.

Con ApartamentoBrasil ha creato un ponte tra Europa e Brasile, raccontando la cultura e le opportunità di investimento con realismo e passione.

Con Moose Casa Italia offre consulenza linguistica e legale a chi vuole comprare casa in Italia in sicurezza.

Con Moose continua a innovare la didattica, con piattaforme digitali e risorse per studenti di ogni età.

Non stupisce che sia riconosciuto come uno dei massimi esperti internazionali di insegnamento linguistico, capace di unire ricerca, empatia e visione imprenditoriale.

Una visione internazionale

Roma, Sanremo, New York, Fortaleza. Italia, Stati Uniti, Brasile e altri Paesi. La vita di Marek è un continuo viaggio tra culture, lingue e progetti.

Il suo sogno? Portare Moose in 180 Paesi nei prossimi vent’anni, creando una rete globale dove imparare non significhi solo studiare, ma crescere come persone.

“L’educazione è il vero investimento. Le lingue sono lo strumento, ma il fine è la fiducia che uno studente ritrova in sé stesso.”

Perché Sanremo e la Liguria hanno bisogno di Moose

La Riviera dei Fiori è un crocevia internazionale. Il Festival di Sanremo porta qui il mondo dello spettacolo, il turismo richiama visitatori da ogni continente, la vicinanza con la Costa Azzurra apre le porte a mercati globali.

Eppure, molti professionisti e operatori del territorio confessano di non sentirsi sicuri con l’inglese. Ecco perché il modello Moose è così prezioso: con i corsi online di inglese, gli studenti liguri possono formarsi senza spostamenti, con un metodo che funziona davvero.

Conclusione: una missione che parla anche ligure

Marek Los non si definisce un imprenditore, ma un educatore. E forse è proprio questa la sua forza: unire visione globale e sensibilità umana.

Dalla sua Vespa romana alle spiagge brasiliane, dalle aule di Roma alle connessioni online con gli Stati Uniti, fino alla Riviera, il suo messaggio è sempre lo stesso: le lingue aprono porte, costruiscono ponti, cambiano vite.

Il Centro Linguistico Moose è già una realtà solida su tre continenti, con oltre 200.000 studenti formati, clienti tra le più grandi aziende italiane e multinazionali, e un’offerta in 40 lingue con docenti quasi tutti madrelingua. Ora guarda con interesse anche a Sanremo. Perché la Riviera merita una scuola di lingue che sia internazionale, moderna e davvero efficace.



























